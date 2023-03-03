Trabzonspor'da forma giyen tecrübeli yıldız kariyerinin son zamanlarına geldi. Slovak yıldız için ülkesinden teklif var. Marek Hamsik, ariyerini ülkesinde bitirmek istiyor. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi).

Süper Lig'de zirveden uzaklaşan ve Konferans Ligi'nde de elenen Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu korudu ve transfer yapmadı.

Bordo-mavili takımın Slovak oyuncusu Marek Hamsik hakkında ise yeni gelişmeler yaşandı.

1 SEZON DAHA FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR

Geçen sezonunun ikinci yarısından bu yana sakatlık problemleriyle uğraşan Marek Hamsik, kariyeri hakkında karar sürecinde bulunuyor.

Karadeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 36 yaşındaki futbolcunun hedefinin ise 1 sezon daha futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

BRATİSLAVA KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Marek Hamsik ile ülkesinin takımlarından Slovan Bratislava ilgileniyor. Bratislava, altyapısından çıkardığı orta saha oyuncusunu yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Trabzonspor ile bu sezon 22 maça çıkan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asistle oynadı.