Trabzonspor'da Edin Visca ilk 11'e dönüyor! Abdullah Avcı ile görüştü
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Edin Visca, antrenmanda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Boşnak yıldız, teknik heyetle ile yaptığı görüşmede ilk 11'de oynayabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 02.03.2023- 09:16
Fanatik'in haberine göre; bir süredir takımla çalışan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, giderek tempoyu artırdı. Çift kale maçlarda da yer alan Bosnalı yıldız, Ümraniyespor mücadelesinde mutlaka sahada olmayı hedefliyor. Sağ kanatta yaşanan problem nedeniyle takımını yalnız bırakmak istemeyen Visca, teknik heyetle yaptığı görüşmede kendisini çok iyi hissettiğini ve ilk 11'de oynayabileceğini söyledi.
Abdullah Avcı, sağlık ekibiyle fikir alışverişinde bulunduktan sonra Visca için net kararını verecek.
Yeni transfer Markovic ise Gaziantep FK'dan 1 maç cezası kaldığı için Adana Demirspor mücadelesinde kadroda yer alabilecek.