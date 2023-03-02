Son şampiyon Trabzonspor bu sezon istediklerini elde edemedi, hedeflerinden bir tek tek koptu. Önce Şampiyonlar Ligi'nden elenen, ardından katıldığı Avrupa Ligi gruplarından çıkamayan bordo-mavililer, Süper Lig'de de lider Galatasaray'ın 16 puan gerisinde kalarak milyonlarca taraftarını üzdü. Süper Lig'de 13 maçı kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ankaragücü ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu süreçte yeniden ayağa kalkmayı arzuluyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar başta olmak üzere büyük talihsizlikler yaşayan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Önümüzdeki süreçte özellikle takım organizasyonu üzerinde çalışmalar yapacak olan deneyimli hoca, Ümraniyespor maçıyla yeni sayfa açmayı hedefliyor. Futbolcuları ile sık sık toplantı yapan Avcı, "Gerçekten şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadık. Bir türlü patlama yapamadık. Sonuçta da yarışta geride kaldık. Ancak yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Ümraniye maçıyla yeni bir seriye başlayacağız. Artık kayıp istemiyorum. Yeni transfer yaptık, sakatlar dönüyor. Seri galibiyetler elde etmeliyiz. Lig sonunda nerede olacağımızı göreceğiz. Herkes sonuna kadar savaşsın. Taraftarımız ve ben bunu istiyorum" dedi.