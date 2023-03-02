Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Bordo mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kongre kararı aldığı belirtildi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre, kararın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Sel, "Yönetim salı günü değerlendirme toplantısı yaptı. Bu ay içinde ödenmesi gereken 250 milyon TL toplantının en önemli gündem maddesiydi. Bazı yöneticiler, kongreye gidilmesi noktasında fikir sundu. Daha sonra da kongre için gerekli imzaların toplanması talebi oluştu. 9 imzanın toplanmasının ardından kongre kararı açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.