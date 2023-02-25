Trabzonspor'dan Miha Zajc hamlesi!
TRABZONSPOR HABERLERİ: Bordo-mavililerde transferde sürpriz gelişme yaşandı. Abdullah Avcı'nın Hamsik'in yerine bir maestro istemesinin ardından gündeme Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc geldi. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2023- 06:40
MAREK HAMSİK'İN YERİNE
Avcı da Zajc'a onay verdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Sloven oyuncu ile Beşiktaş da ilgileniyor. Trabzonspor elini çabuk tutmak istiyor. Bonservis maliyeti bulunmayan başarılı orta saha oyuncusu konusunda lig biter bitmez resmi teklif yapılacak. Türkiye'de mutlu olan Zajc'ın önceliği, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek. Karadeniz devinde mevcut kadroda 8 numara eksikliği yaşanırken, bu bölgede Abdülkadir Ömür kullanılıyor. Zajc hamlesiyle, Hamsik'in boşluğunun doldurulması hedefleniyor.
Abdullah Avcı, Marek Hamsik ile ilgili şunları söylemişti: "Zaman zaman Marek ile geleceğiyle ilgili konuşuyoruz. İnsan sevdiği bir şeyden kolay kolay uzaklaşmak istemez. Benimle paylaştıkları benimle kalsın. Onu Marek'in ağzında duyarsanız daha sağlıklı olur. Trabzonspor'da olur veya olmaz, bu konuyu Marek'in ağzından duymanız lazım. 3 ay daha bizimle."