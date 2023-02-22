Visca'nın dönüş tarihi belli oldu

Talihsiz sakatlık yaşayan Edin Visca, sahalara geri dönmeyi hedefliyor. Sağlık durumuna dikkat eden yıldız futbolcu 12 Mart'ta ligde oynanacak Adana Demirspor maçında formaya kavuşması hedefleniyor.

Edin Visca sezon başında kol kırığı nedeniyle sakatlık yaşadı ve bu sezon sadece 5 maç oynayabilmişti.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısında tekrardan talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan alındı. Maçtan kolu sarılarak çıkarılan Visca'nın sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edilip oyuncu ameliyat ettirildi. Yıldız futbolcunun geri döneceği tarih belli oluyor. Bosnalı yıldızın 12 Mart'ta ligde Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmada tekrar formasına kavuşmayı hedeflediği öğrenildi.

