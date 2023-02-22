Edin Visca sezon başında kol kırığı nedeniyle sakatlık yaşadı ve bu sezon sadece 5 maç oynayabilmişti.
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısında tekrardan talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan alındı. Maçtan kolu sarılarak çıkarılan Visca'nın sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edilip oyuncu ameliyat ettirildi. Yıldız futbolcunun geri döneceği tarih belli oluyor. Bosnalı yıldızın 12 Mart'ta ligde Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmada tekrar formasına kavuşmayı hedeflediği öğrenildi.