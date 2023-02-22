UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Basel'in konuğu olacak. Bordo-mavili ekip ilk maçı sahasında 1-0 kazandı. Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı ve tecrübeli stoperi Vitor Hugo, zorlu mücadele öncesi basın toplantısında soruları yanıtları.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz İsviçre'de olsa da kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor. Nerede olursak olalım hepimizin görevi o yaraları sarmak için çalışmaktır.

Basel karşısında alacağımız sonuç hem bizim hem de ülkemiz adına son derece sağlıklı olacak. Camia olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım karşılığını alacağız.

"MİLLİ MAÇ GİBİ..."

İlk maçta bütün takımların, bütün taraftarların, milli maç gibi bize destek vermeleri bizim ve ülke adına son derece önemliydi. Umarım bu şekilde devam eder.

Geçen hafta bir maç oynadık. İlk devresi bitti. Küçük de olsa avantajımız var. Daha farklı kazanabilirdik. Genç ve dinamik bir rakibimiz var. 20 senedir Avrupa'da oynayan bir takım. Savunma anlamında güçlü bir rakip.

Oyunun başlangıcı son derece önemli. Rakibi oyuna sokmadan, konsantrasyonumuz kaybetmeden alacağımız sonuç hem ülke hem de bizim adımıza iyi olacak.

"11'DE DEĞİŞİKLİK..."

Oyunun başında biraz duygusallık da vardı. Bir 10 dakika oyuna geç girmiştik. Sonrasında yapılan hamlelerle birlikte oyunu domine ettik. Çok fazla bir değişiklik yapmayacağız.

HAMSIK KALACAK MI?

Marek Hamsik bir dünya yıldızı. Trabzonspor'un en önemli oyuncusu. Çok önemli bir karakter. Şu an itibariyle 3 ay daha buranın futbolcusu. İnsan çok sevdiği bir şeyden kolay kolay vazgeçmez. Marek'le ilişkimiz devam edecek.

İŞTE VITOR HUGO'NUN SÖZLERİ:

Geçen hafta oynadığımız maç duygusal anlamda oynaması zor bir maç olmuştu. Depremden etkilenenlerin varlığını biliyorduk, onları mutlu edebilmek adına oynadık ve kolay değildi ama iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum.

Rakip takım taraftarının bile bizim stadımızda bize destek verdiğini gördük. Beni de şaşırtacak biçimde bütün takım taraftarın bizi desteklediğini görmek etkileyiciydi.

İyi bir başlangıç yapmayı umuyoruz. İlk maçta yaptığımız gibi maçı domine ederek iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.