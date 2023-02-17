Trabzonspor Basel maçında koreografi dünya basınında geniş yer buldu!

Ülkemizi sarsan depremin ardından Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Akyazı'da Basel'i konuk etti. Bordo-mavililer rakibini 1-0 mağlup etti. Galibiyetin yanı sıra Trabzonspor taraftarlarının hazırladığı koreografi ise dünya basınında geniş yer buldu. İşte yapılan yorumlar... | TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 09:32