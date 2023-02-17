Trabzonspor tribünlerinde çok güzel bir koreografi.
Trabzonspor Basel maçında koreografi dünya basınında geniş yer buldu!
Ülkemizi sarsan depremin ardından Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Akyazı'da Basel'i konuk etti. Bordo-mavililer rakibini 1-0 mağlup etti. Galibiyetin yanı sıra Trabzonspor taraftarlarının hazırladığı koreografi ise dünya basınında geniş yer buldu. İşte yapılan yorumlar... | TS SPOR HABERLERİ
Basel maçı öncesi Trabzonspor taraftarlarından, deprem felaketi sonrası yardıma gelen kurtarma ekipleri şerefine hazırlanmış etkileyici bir koreografi.
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!
Bugün Türk takımı Trabzonspor, yıkıcı deprem felaketinde yardıma gelen kurtarma ekipleri için bir koreografi hazırladı.
Koreografide kurtarma çalışmaları sırasında ölen Meksika arama kurtarma ekibi köpeği Proteo da yer aldı.