Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Yüzleri bir nebze güldürsek yeter!

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca "Hayatımızın en zor maçı. Bu oyunun iyileştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Ülkenin birazcık yüzünü güldürebilirsek bu bizi çok mutlu edecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 06:40