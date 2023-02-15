UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre’nin Basel takımı ile evinde kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma için herkes depremzedelere yardım organizasyonuna hazırlanıyor. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un yarın UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile 20.45'te yapacağı mücadele için herkes depremzedelere yardım organizasyonuna hazırlanıyor.

STATTA YER KALMADI

Sabah'ın derlediği haberde normal biletlerden elde edilecek gelir depremzedelere destek için kullanılacak. Ancak satışa çıkan 39 bin bilet kısa sürede tükendi ve talep patlaması oldu.

HATIRA BİLETE BÜYÜK İLGİ

Diğer kulüp taraftarlarının da çağrısı ile tanesi 100 TL'den hatıra biletler de satışa sunuldu. Futbolseverler bu biletleri PDF olarak indirebilecek.

FUTBOLCULARDAN ÇAĞRI

Trabzonsporlu futbolcular, kendi yardımlarının yanı sıra taraftarlara da çağrıda bulunup kulübün sosyal medya hesabından destek istedi.

10 ŞEHRİ SEMBOLİZE EDECEKLER

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört ile, maça da siyah formayla çıkacak.

OYUNCAKLA GELECEKLER

Trabzonlu Gençler taraftar grubu tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak ve onlara moral vermek adına bölgedeki çocuklara oyuncak bağışlanacağı belirtildi. Yanlarında oyuncakla gelecek olan taraftarlar, stat girişinde bunları görevlilere teslim edecek.

DEPREMZEDELER BEKLENİYOR

Protokol tribününün tamamının Karadeniz ekibine ayrılmasının ardından, bordo-mavili kulüp, depremzedelere çağrıda bulundu. Bu tribünde, karşılaşma için stadyuma gelen depremzedeler ağırlanacak.