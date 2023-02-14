Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavili ekip, ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek için şehre geldi. | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da devr arası transfer çalışmaları sürüyor.

Süper Lig kulüpleri, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın mali yükünü karşılama kararı almıştı. 17 takımın bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sezon sonuna kadar kapılarını açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak.

Trabzonspor, depremler dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geldi.