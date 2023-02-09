Trabzonspor'da Marek Hamsik görüşmesi!

Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini sürdüren Marek Hamsik konusunda flaş bir gelişme yaşandı. 10 Şubat Cuma günü düzenlenecek olan antrenmana katılması planlanan Slovak yıldızın Abdullah Avcı ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 08:52