Trabzonspor'da Marek Hamsik görüşmesi!
Trabzonspor'da geleceği belirsizliğini sürdüren Marek Hamsik konusunda flaş bir gelişme yaşandı. 10 Şubat Cuma günü düzenlenecek olan antrenmana katılması planlanan Slovak yıldızın Abdullah Avcı ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 09.02.2023- 08:52
Milliyet'in haberine göre ülkesine gittikten sonra kendisiyle özdeşleşen saçlarını kesen ve bu hareketi "Futbolu mu bırakacak?" sorularına sebep olan Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı ile telefonda görüşerek "Hayır futbola devam edeceğim" demişti.
İznini tamamlayan 35 yaşındaki orta sahanın 10 Şubat Cuma günü Trabzon'a geleceği ve ardından Abdullah Avcı ile bir kez de yüz yüze görüşeceği kaydedildi. Bu toplantıda, Slovak futbolcunun kariyer geleceği hakkında detaylar konuşulacak.