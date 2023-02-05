Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Lahtimi yetenekli bir oyuncu son zamanlarda çok iyi çalıştı." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 18:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023- 18:33