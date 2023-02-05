Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Lahtimi yetenekli bir oyuncu son zamanlarda çok iyi çalıştı." dedi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 05.02.2023- 18:26 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023- 18:33
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Galatasaray'ın bu sezonki gidişatı, bizim geçen sezonki gidişatımıza benzer. Ciddi şekilde fırsatlar var. Galatasaray'ın zaafları var. Bazen 2-1-7 oynuyorlar. Bunun üzerine çalıştık. Baskıları doğru yapmamız lazım.
Djaniny teknik olarak bu takımın ilk 11 oyuncusu. Takımdan ayrılmak istediğini iletti.
Lahtimi yetenekli bir oyuncu son zamanlarda çok iyi çalıştı.