Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarına karşı gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de yarın lider Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.

Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 29 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

DEPLASMANDA İKİ YENİLGİ

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1, bu sezon da VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 4-1'lik sonuçla gördü.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile İstanbul'da 2020-2021 sezonunda 1-1 berabere kalırken geçen sezon 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN 29 KARŞILAŞMASI

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle: