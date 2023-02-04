Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı!

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik ağırlıklı geçen antrenmana, tedavileri süren Peres, Visca, Dorukhan ve Hamsik katılmadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2023- 15:56