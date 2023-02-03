Trabzonspor zirvede! PSG, Barcelona ve Real Madrid...

Trabzonspor zirvede! PSG, Barcelona ve Real Madrid...

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile iç sahada göstermiş olduğu performans dikkat çekmeye devam ediyor. Bordo-mavililerin 36 maçlık serisi Avrupa'da geniş yer buldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2023- 06:40