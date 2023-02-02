Süper Lig'de Trazonspor'un Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede Trezeguet günündeydi. Mısırlı yıldız futbolcu sol kanadı adeta işledi. 28 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ne zaman ayağına alsa Şenol Güneş Stadı'na gelen taraftarları heyecanlandırdı. Trezeguet etkili oyununu bir de golle süsledi. Anastasios Bakasetas'ın çizgiden içeri doğru sert şekilde kestiği topu kaleci Helton Leite çeldi. Top, 1.79 boyundaki futbolcunun önüne doğru açıldı. Trezeguet sert vurup golünü attı.

EVİNDE COŞUYOR

Trezeguet'nin golüyle öne geçen Trabzonspor, Naci Ünüvar ile 2-0 kazandı ve Akyazı'daki muhteşem serisini devam ettirdi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Mısırlı yıldız böylece bu sezon Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti. Bunların 5'ini iç sahada rakip ağlara gönderdi. Trezeguet daha önce Kasımpaşa formasıyla 9 defa fileleri havalandırmıştı. Tecrübeli hücum oyuncusu bu sezon ligde 3 gol daha atarsa bireysel rekorunu kıracak. Trezeguet maç sonu kendisini çağıran tribünleri alkışladı.