Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Kritik müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Özellikle maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Trabzonspor maçı saat kaçta? TS - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Geçen hafta Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahasında aldığı iyi sonuçları sürdürerek moral bulmak istiyor. Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibinde Marc Bartra ve kaptan Uğurcan Çakır, kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri halinde 23. haftada deplasmanda Galatasaray ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

ANTALYASPOR: Henüz açıklanmadı.