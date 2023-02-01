Trabzonspor ile Eskişehirspor arasındaki dosya kapandı!

Trabzonspor ile Eskişehirspor arasında yaşanan Erkan Zengin transferindeki hukuki süreç sona erdi. Eskişehirspor, bordo-mavili ekibe ödeme yapamasıyla beraber bu süreç son buldu.

Bordo-mavili ekipten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibari ile kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur." ifadesi kullanıldı.