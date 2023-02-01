Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu.

Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Son üç deplasmandan alışık olmadığımız sonuçlar aldık, bu bizleri üzdü ve bunları bir an evvel telafi etmek istiyoruz. Bu mağlubiyetler adım adım bizi lig yarışından birazcık uzaklaştırdı." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2023- 19:40 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023- 19:47