Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, kritik deplasmandan 3 puan alarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Hatayspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 21. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Hatayspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Hatayspor: Erce, Kamil, Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Adekugbe, Musa, Mehdi, Onur, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA 2 PUAN ALABİLDİ

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor, son 4 dış saha maçında 2 puan alabildi. Trabzonspor, söz konusu 4 karşılaşmada Beşiktaş (2-2) ve MKE Ankaragücü (1-1) ile berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-1 ve Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip bu dört karşılaşmada 4 gol atabilirken, kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçıyla 118 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışıyor. Bordo-mavili ekipte Hamsik, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

HATAY ÇIKIŞ ARIYOR!

Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemiyor.