Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. Bordo-Mavililer 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor 'a konuk oldu.Bordo-Mavililer 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.Hatayspor'un gollerini El Kaabi ve Bertuğ kaydetti.Trabzonspor'un tek golü Bardhi'den geldi.Bu sonucun ardından Trabzonspor 35 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 20'ye yükseltti.

AVCI 2 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Avcı, ilk 11'de Denswil ve Abdülkadir Ömür'ün yerine Vitor Hugo ile Bardhi'ye yer verdi.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Bartra, Vitor Hugo, Evren Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili ekipte Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Umut Dilan Bozok, Abdülkadir Ömür, Larsen, Naci Ünüvar, Denswill, Trezeguet, Doğucan Haspolat, Lahtimi yedek kulübesinde forma bekledi.