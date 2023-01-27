Trabzonspor'un kritik virajı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Bordo-mavilileri bu süreçte oldukça zor bir fikstür bekliyor. Trabzonspor 72 saatte bir maça çıkacak.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 06:40