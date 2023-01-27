Trabzonspor'un kritik virajı!
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk olacak. Bordo-mavilileri bu süreçte oldukça zor bir fikstür bekliyor. Trabzonspor 72 saatte bir maça çıkacak.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 27.01.2023- 06:40
iç saha, 4 de deplasmana çıkacak olan Trabzonspor, hem hafta sonu hem de hafta içi maçlar yapacak. Ortalama 72 saatte bir sahaya çıkacak olan bordo- mavili takım için kritik şubat ayı içerisinde teknik ekibin kadroyu değişimli olarak kullanması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Son haftalarda iyi sonuçlar aldık. Çok daha yoğun bir döneme giriyoruz. Hepinize ihtiyacım var. Herkes kendine dikkat etsin. Bu sıkışık takvimden en kârlı şekilde çıkmak istiyoruz" dedi
İŞTE YOĞUN TAKVIM
Hatayspor-Trabzonspor 28 Ocak
Trabzonspor-Antalya 1 Şubat
Galatasaray-Trabzonspor 5 Şubat
Trabzonspor-Ümraniye 11 Şubat
Trabzonspor-Basel 16 Şubat
Trabzonspor-Adana Demir 19 Şubat
Basel-Trabzonspor 23 Şubat
Gaziantep-Trabzonspor 26 Şubat