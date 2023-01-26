Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo-mavililer, teknik ısınmanın ardından çabukluk ve 5'e 2 çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı. Dün yapılan idmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Maxi Gomez bugün takımla birlikte çalıştı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor’a Maxi Gomez'den sevindirici haber!
Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavililerde Maxi Gomez takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2023- 16:30
Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.