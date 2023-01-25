TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Onur Bulut bombası! Beşiktaş istemişti ancak...

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Onur Bulut bombası! Beşiktaş istemişti ancak...

Trabzonspor'da ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de çalışmalar sürüyor. Bordo mavililer, Süper Lig takımlarından Kayserispor forması giyen milli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 11:59