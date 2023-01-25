TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Onur Bulut bombası! Beşiktaş istemişti ancak...
Trabzonspor'da ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de çalışmalar sürüyor. Bordo mavililer, Süper Lig takımlarından Kayserispor forması giyen milli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 11:59
Trabzonspor, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u almak istiyor.
Ancak sarı-kırmızılı kulüp, 28 yaşındaki savunmacı için yüksek fiyat biçiyor.
Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.79 boyundaki oyuncu ile haziran ayında görüşecek.