Yönetim, kadro maliyetini düşürmek için bazı futbolcuları göndermek istiyor. Sezon başında Levante kulübünden 3 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen Enis Bardhi de bu isimler arasında yer alıyor.

Fotomaç'ın haberine göre bir türlü beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen ve bulunduğu mevkideki oyuncu yığılması nedeniyle gönderilmesi düşünülen 27 yaşındaki 10 numarayla İspanya'nın Mallorca ve İtalya'nın Torino takımları ilgileniyor. Makedon futbolcunun menajerinin bu kulüplerle temasta olduğu öğrenildi ama gelen resmi bir teklif şu an için yok.