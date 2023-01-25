Fırtına'ya Ukraynalı süper yıldız! Avcı istemişti
Avrupa kulüpleri Fırtına'nın yıldızına kancayı taktı!
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