Trabzonspor'a dönen Yusuf Yazıcı eski günlerine dönmeye başladı. Trabzonspor, dün Başakşehir maçının 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Abdullah Avcı, vazgeçmediği isimlerden biri olan Trezeguet'yi kulübeye çekerken Yusuf'u 11'de sahaya sürdü. Yusuf da bu fırsatı geri çevirmedi. Ümraniye ile oynanan kupa maçında 2 gol birden atan tecrübeli futbolcu, İstanbulspor ağlarını da havalandırdı.

78 DAKİKADA 3 GOL

Maçın 33. dakikasında Denswil'in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, yarım voleyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Futboluyla takım arkadaşlarını da oynatan Yusuf, Mayıs 2019'daki Beşiktaş maçından bu yana Süper Lig'deki ilk golünü attı. Fotomaç'ın haberine göre; yaklaşık 3.5 yıl sonra ligde golle tanışan bordo-mavili futbolcu, sadece 78 dakikada 3 gol atmış oldu.

ESKİ BİR ŞARKI GİBİ

Yusuf Yazıcı'nın attığı golün ardından Trabzonspor Kulübü Resmi Twitter Hesabından bir paylaşım geldi. Mesajda, "Çok eski bir şarkının nakaratı gibi... Tekrar tekrar kafamda çalıyorum seni" yazıldı. Paylaşım bordo-mavili taraftarlardan büyük beğeni aldı.