Trabzonspor'dan iç sahada rekor! Seri 35 maça çıktı

Spor Toto Süper Lİg'in 20. haftasında evinde İstanbulspor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup eden Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2023- 21:38