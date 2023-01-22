Trabzonspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trabzonspor - İstanbulspor CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gomez.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli.

684 GÜNDÜR YENİLMİYOR

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

FATİH TEKKE İLK KEZ TRABZONSPOR'A RAKİP OLACAK

Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı. Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan sakatlıkları bulunuyor.