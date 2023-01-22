Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili ekip bu maçı kazanarak galibiyet serisine başlamak istiyor. İstanbul ekibi ise çıkış yakalama peşinde... Trabzonspor-İstanbulspor maçının tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-İstanbulspor maçının tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Yusuf, Djaniny, Gomez.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli.

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı 22 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanıyor. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

684 GÜNDÜR YENİLMİYOR

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sahasında 684 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, iç sahada son 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

FATİH TEKKE İLK KEZ TRABZONSPOR'A RAKİP OLACAK

Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordo-mavili kulübün efsaneleri arasında gösterilen 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı. Tekke, bugüne kadar teknik direktörlük olarak Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor ve İstanbulspor'da görev yaptı.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean-Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.