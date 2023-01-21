Trabzonspor'da Djaniny davayı kazandı!
Trabzonspor'un son zamanlardaki en formda ismi olan Djaniny, bordo-mavili takımdan önce forma giydiği Al Ahli ile olan davasını kazandı. Arap ekibi, Djaniy'e 3.1 milyon Euro tazminat ödeyecek.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.01.2023- 14:54 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 14:58
Ekim 2020'de Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek Arap kulübüyle davalık haline gelen Yeşil Burun Adalı oyuncu, bu süreçte mutlu sona ulaştı.
DJANINY HAKLI BULUNDU
61 Medya'nın haberine göre Djaniny Semedo Al-Ahli kulübüne karşı açtığı davada haklı bulundu. Borçları ödenmedikten sonra Trabzonspor'a gitmek için Al Ahli'den ayrılan Djaniny, 3,1 milyon Euro tazminat alacak. Al Ahli'nin CAS kararından sonra yeni bir temyiz hakkı yok.