Trabzonspor'da Djaniny davayı kazandı!

Trabzonspor'un son zamanlardaki en formda ismi olan Djaniny, bordo-mavili takımdan önce forma giydiği Al Ahli ile olan davasını kazandı. Arap ekibi, Djaniy'e 3.1 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 14:54 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 14:58