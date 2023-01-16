Trabzonspor'da ayrılık! Resmi açıklama yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Fırtına'dan yapılan açıklamaya göre, "Oyuncumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Adana Demirspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Adana Demirspor, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100 bin avro+ KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir."

Trabzonspor, yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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