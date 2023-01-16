Trabzonspor'da plan değişiyor! Edin Visca'nın sözleşmesi...
Trabzonspor'da Başakşehir maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, "Kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Visca'nın da sözleşmesini dondurabiliriz." açıklamasında bulunmuştu. Yıldız futbolcunun sözleşmesinin dondurulması halinde yabancı kontenjanı konusunda Fırtına'nın eli rahatlayacak.
Devre arası transfer dönemini özellikle ayrılacaklar konusunda yoğun geçirmesi beklenen Trabzonspor'da Edin Visca sürprizi yaşanıyor... Abdullah Avcı, Başakşehir maçı sonrası transfer sorularına, "Kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Visca'nın da sözleşmesini dondurabiliriz" yanıtını vermişti. Fotomaç'ın haberine göre; Karagümrük karşılaşmasında köprücük kemiği kırılan Visca'nın sahalara dönüşünün Mart ayını bulacağı belirtiliyor... Visca'nın sözleşmesinin dondurulması halinde yabancı kontenjanı konusunda Trabzon'un eli rahatlayacak.