ZEKİ UZUNDURUKAN - TEMEL ATMA TÖRENİ!
Şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı için dün Başakşehir maçında '2. Trabzonspor dönemi' başlamış oldu. İkinci diyorum çünkü ilk geldiği dönemde futbol olarak dip yapmış bir Trabzonspor'u devralmış, o takıma önce savunma yapmayı öğretmiş ve 17. sıradan aldığı Trabzonspor'u lig 4.'sü yapmıştı. Farklı kaybedilen Alanyaspor maçından sonra şampiyon hoca, istifa sinyali vermişti. Ama özellikle yönetim, sıcağı sıcağına açıklama yapmak yerine ortalığın sakinleşmesini bekleyerek, bir yönetim başarısı göstermişti.