Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadele öncesinde bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya desteklerini sürdürdü.

Süper Lig 'in 19. haftasında Trabzonspor , sahasında Başakşehir 'i konuk etti. Mücadele öncesinde Trabzonspor taraftarı, teknik direktör Abdullah Avcı 'ya desteklerini sürdürdü.

Corendon Alanyaspor maçı sonrası görevinden istifa edebileceği şeklinde söylemlerin ardından taraftarlar, deneyimli teknik adama destek vermeye devam etti.

Taraftarlar, maç öncesi tribüne 'İnadına Abdullah Avcı', 'Avcı olana yol dayanmaz, Avcı koşarken asla yorulmaz' yazılı pankart astı.

Bu arada Trabzonspor, 'Enerji Verimliliği Haftası kutlu olsun' yazılı pankartla sahaya çıktı.