Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2, koordinasyon ve reaksiyon çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.