Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler de belli oldu. İşte Alanyaspor - Trabzonspor maçı ilk 11'leri...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, A. Hassan.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Naci, Trezeguet, Umut.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

LİG'DE 13. RANDEVU

Trabzonspor ile Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla birlikte ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta turuncu-yeşillilerin, bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet alırken, Akdeeniz temsilcisi de 2 kez galip geldi. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.