Trabzonspor'un evindeki yenilmezlik serisi uzadı!

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında mağlup olmayan bordo-mavililer, Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek yenilmezlik serisini 668 güne taşıdı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2023- 22:25