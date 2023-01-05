Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Giresunspor, bu yörenin bize yakın bir kulübü. İkinci senesi ligde. Bir alt ligden de yukarı çıkarken Hakan hoca ile devam ettiler. O günden bu yana istikrarlı bir şekilde, belli bir standartları koruyarak devam ediyorlar. İyi bir ekipleri var.

Geçen hafta, yakışmayan bir şekilde oyunun bir bölümünden sonra teslim olduk. Bu bizim için doğru değildi. Edin'i kırığı bizi son derece üzdü. Bazen iş kazası diyebilirsiniz. Bunu dramatik bir maç diyerek bir kenara bıraktık ve Giresunspor maçına hazırlandık.