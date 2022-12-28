Trabzonspor Karagümrük deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. İşte bordo-mavililerin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i... | TS SPOR HABERLERİ
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Yayın Tarihi: 28.12.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre işte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Biraschi, Ozdoev, Ricci, Levent, Borini, Colley, Diagne
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi