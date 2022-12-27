Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu. Fırtına'da Denswil, Lahtimi ve Yusuf Erdoğan kadroda yer almadı.
Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Hakan Aydın
4. Jens Stryger Larsen
5. Eren Elmalı
6. Arif Boşluk
7. Vitor Hugo
8. Hüseyin Türkmen
9. Marc Bartra
10. Siopis
11. Doğucan Haspolat
12. Marek Hamsik
13. Gbamin
14. Enis Bardhi
15. Abdülkadir Ömür
16. Bakasetas
17. Yusuf Yazıcı
18. Trezeguet
19. Edin Visca
20. Djaniny Semedo
21. Maxi Gomez
22. Umut Bozok
23. Naci Ünüvar