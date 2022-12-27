Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 yenen ve yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi.
Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 26 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Avcı takımın başına gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti.
DEPLASMANDA TEK YENİLGİ
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla gördü.
FATİH KARAGÜMRÜK İLE MAÇLARI
Trabzonspor, söz konusu dönemde Vavacars Fatih Karagümrük ile 4 karşılaşma oynadı.
Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İstanbul'daki maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.
TRABZONSPOR'UN 26 KARŞILAŞMASI
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 26 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2020-2021
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-2 M
|2020-2021
|K.Gümrük-Trabzonspor
|1-2 G
|2020-2021
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2 G
|2020-2021
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|0-1 G
|2020-2021
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1 M
|2020-2021
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|1-2 G
|2020-2021
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-1 B
|2020-2021
|Trabzonspor-K.Gümrük
|2-0 G
|2021-2022
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-2 B
|2021-2022
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|0-1 G
|2021-2022
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|3-1 G
|2021-2022
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2 G
|2021-2022
|K.Gümrük-Trabzonspor
|0-2 G
|2021-2022
|Trabzonspor-M.Başakşehir
|0-0 B
|2021-2022
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2 G
|2021-2022
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|1-0 G
|2021-2022
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-1 B
|2021-2022
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1 B
|2021-2022
|Trabzonspor-Karagümrük
|1-1 B
|2021-2022
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|3-1 M
|2022-2023
|İstanbulspor-Trabzonspor
|0-2 G
|2022-2023
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-0 B
|2022-2023
|Ümraniyespor-Trabzonspor
|0-1 G
|2022-2023
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|0-0 B
|2022-2023
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-2 B
|2022-2023
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0 G