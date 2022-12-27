Trabzonspor'dan İstanbul takımlarına karşı üstünlük! Abdullah Avcı sonrası...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla oynadığı 26 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İşte o dikkat çeken istatistik...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2022- 11:35