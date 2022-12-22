Trabzonspor'dan Özkan Sümer paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kulüp efsanelerinden Özkan Sümer için bir paylaşım yayınladı. Sümer'i ölümünün ikinci yıl dönümünde anan Bordo mavili kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Futbolcu, yetenek avcısı, teknik direktör ve başkan... Trabzonsporumuzun ve Türk futbolunun yapı taşı Özkan Sümer... Seni asla unutmayacağız efsane" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM
Futbolcu, yetenek avcısı, teknik direktör ve başkan... Trabzonsporumuzun ve Türk futbolunun yapı taşı Özkan Sümer...— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 22, 2022
Seni asla unutmayacağız efsane ❤💙 pic.twitter.com/dR7rtCvevk