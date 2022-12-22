Trabzonspor'dan Özkan Sümer paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, kulüp efsanelerinden Özkan Sümer için bir paylaşım yayınladı. Bordo mavili kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Futbolcu, yetenek avcısı, teknik direktör ve başkan... Trabzonsporumuzun ve Türk futbolunun yapı taşı Özkan Sümer... Seni asla unutmayacağız efsane" notunu düştü.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 12:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022- 12:52