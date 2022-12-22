Trabzonsporlu futbolcular, maç boyunca adeta iştah şurubu içmiş gibiydiler.
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çarpıcı yorum!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5 tur maçında Samsunspor'u 3-0'la geçti. Bordo-mavililerin bu galibiyetini otomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, değerlendirdi. İşte detaylar...
Öyle ya sezonun geride kalan 14 maçlık ilk bölümünde futbol iştahı olmayan bir Trabzonspor izlemiştik.
Dünya Kupası nedeniyle verilen uzun aranın ardından lige dönüş maçının da Fenerbahçe ile olması, Samsunspor kupa sınavını hayli önemli hale getirmişti.