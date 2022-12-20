Trabzonspor Samsunspor ile 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek

Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıl sonra bir resmi karşılaşmada mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Bordo-mavililerin, Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma 21 Aralık saat 19.00'da oynanacak.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2022- 11:33