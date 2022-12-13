TOPA SAHİP OL VE BASKI KUR

Kampın ilk gününden itibaren teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularından isteklerini sıraladı. Bu talepler arasında özellikle kaleciden başlayacak olan oyun kurma, topa sahip olma ve ileri de baskı en önemli taktiksel değişiklikler olarak dikkat çekti. Bu oyun kimliğini takıma oturtmak için sık tekrar yaptıran Avcı, Visca ve Peres'in geri dönüşüyle birlikte hücum organizasyonlarında kanat varyasyonlarını da aktif olarak kullanmaya başladı. Bu önemli bir gelişme.