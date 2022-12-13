Dünya Kupası arası için, "Bizim için çok iyi bir fırsat bu aradan sonra çok farklı bir takım olacağız" diyen teknik direktör Abdullah Avcı, kamptan istediğini alarak ayrıldı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan sistem değişikliği! Yepyeni bir Fırtına
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada antrenmanlarını sürdüren Trabzonspor'da keyifler yerinde sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte kampı zirvede geçiren isimlerin performansını beğenen teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir sistemin üzerinde duruyor. Fırtına artık ileride baskı yapan, topa daha çok hakim olan bir sistemle oynayacak. Kampta Trezeguet, Abdülkadir Ömür ve Gbamin öne çıkan isimler oldu. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri
Fotomaç'ın haberine göre yeni Trabzonspor, topa daha çok sahip olan, ileri de baskı yapan ve kanatları daha çok kullanan kimlikte olacak.
Fırtına, Kupada Samsunspor ve ligde Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak yeni süreçte bambaşka bir futbol izletecek.