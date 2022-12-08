2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Trabzonspor, Antalya'da kampa girmişti.
Yunus Emre Sel Trabzonspor-Crystal Palace maçını değerlendirdi!
FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Antalya kampında İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer rakibiyle 2-2 berabere kalırken Fotomaç Gazetesi yazarı Yunus Emre Sel, müsabakayı yorumladı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, kamptaki ikinci hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaştı.
Fırtına, rakibiyle 2-2 berabere kalırken gollerini Trezeguet ile Umut Bozok kaydetti.