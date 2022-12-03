Trabzonspor 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü unutmadı!

Trabzonspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bordo mavililerde Umut Bozok, Denswil, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Hamsik, Naci, Doğucan, Eren Elmalı, Muhammet Taha Tepe, Yusuf Erdoğan ve Siopis, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla hazırlanan özel klipte görev aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2022- 13:12 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022- 13:14