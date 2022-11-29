Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürmek için Antalya'da kampa girecek. Bordo mavililerin, Antalya kampına katılacak futbolcular belli oldu. İşte o liste... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2022- 12:11 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022- 12:19