Trabzonspor'da Bakasetas sergilediği performansla göz doldururken birçok takımında dikkatini çekti. Yunan futbolcu için bordo-mavililer 15 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde performansıyla öne çıkan isim Yunan yıldız Anastasios Bakasetas oldu.

Tecrübeli futbolcu bu sezon attığı gollerle ve skora katkısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Transferin gözde isimlerinden olan Anastasios Bakasetas'a hem Avrupa'dan hem de Arap yarımadasından teklifler geliyor.

Ancak Abdullah Avcı, Yunan yıldıza gelen önerilerin kesinlikle kabul edilmemesini istedi.

Transfermarkt piyasa değeri 11 milyon olarak güncellenen 29 yaşındaki oyuncu için Fotomaç'ın haberine göre yönetim de 15 milyon euro'luk bonservis belirledi.

Bakasetas, bu sezon çıktığı toplam 20 karşılaşmada 9 gol atarken 7 de asist yaptı.

ANASTASIOS BAKASETAS KİMD��R?

28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Asteras Tripolis altyapısında başladı.

Sırasıyla Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionios, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi.

30 Ocak 2021'de Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer oldu.

29 yaşındaki Bakasetas, 1.81 cm boyunda...

Yunan futbolcu, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

Yunanistan Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı oyuncu, 51 karşılaşmada forma giyerken 8 gol kaydetti.

Bakasetas'ın güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...